ou
ULTIME NOTIZIE

Pozzallo: Carabinieri arrestano condannato in via definitiva

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2026
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Al Parco archeologico di Caucana conversazione di Giovanni Di Stefano

Al Parco archeologico di Caucana conversazione di Giovanni Di Stefano

CulturaRagusa

"Camarina. Eufemo ed Ermocrate nell'Agorà": è il tema della conversazione a cura dell'archeologo Giovanni Di Stefano in programma lunedì 27, alle 21, al Parco archeologico di Caucana, sulla strada provinciale Marina di Ragusa-Santa Croce. Dopo i saluti del sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, è previsto l'intervento introduttivo di Gaetano Cascone, presidente della Società Santacrocese di Storia Patria. Seguirà la conversazione di Giovanni Di Stefano.

Potrebbero Interessarti