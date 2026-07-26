Al Parco archeologico di Caucana conversazione di Giovanni Di Stefano
"Camarina. Eufemo ed Ermocrate nell'Agorà": è il tema della conversazione a cura dell'archeologo Giovanni Di Stefano in programma lunedì 27, alle 21, al Parco archeologico di Caucana, sulla strada provinciale Marina di Ragusa-Santa Croce. Dopo i saluti del sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, è previsto l'intervento introduttivo di Gaetano Cascone, presidente della Società Santacrocese di Storia Patria. Seguirà la conversazione di Giovanni Di Stefano.