Modica, il coro dell'Unitre ospite della casa "Monte Carmelo" della famiglia Abo Ata

È stato un pomeriggio particolarmente intenso e ricco di emozioni quello di sabato per il Coro dell’Università della Terza e delle Tre Età di Modica.

Grazie alla disponibilità della Direttrice, la maestra Claudia Perrone, dell’accompagnatore musicale prof. Giovanni Rosa e di tutte le coriste, l’Unitre della "Città della Contea" ha accolto con entusiasmo l’invito della Casa di riposo "Monte Carmelo" della Famiglia Abo Ata . Davanti agli ospiti della struttura il Coro si è esibito con bravura e grande spirito di solidarietà. Dall’altro lato gli anziani hanno risposto con calore, trascorrendo momenti di gioia, condivisione e serenità.

L’esperienza è stata arricchita dalla generosa ospitalità della famiglia Abo Ata, proprietaria della Casa di riposo, che oltre ad aver offerto un contributo in denaro all’Unitre che come concordato sarà destinato a beneficenza, ha voluto che i componenti del Coro cenassero insieme agli ospiti. Un’ulteriore occasione di socializzazione molto apprezzata da tutti.

Il Coro è stato rappresentato dal Presidente dell’Unitre di Modica, Enzo Cavallo, affiancato dal Vice Presidente Ignazio Pagano Mariano, che hanno ringraziato i titolari della Casa di riposo per la calorosa accoglienza.