Avola onora la Patrona Santa Venera nel segno della fede e della tradizione

Avola si prepara a vivere una delle giornate più sentite dell’anno, nel segno della fede, della tradizione e della partecipazione collettiva. “La Festa di Santa Venera rappresenta un momento identitario per tutta la nostra comunità e un’occasione per ritrovarci uniti attorno alla nostra Patrona.” Lo dichiara il sindaco di Avola, Rossana Cannata (nella foto), presentando il programma degli appuntamenti di oggi, domenica 26 luglio, dedicati alla Festa di Santa Venera 2026.

La giornata si è aperta con la Fiera di Santa Venera nell’area di viale Pier Santi Mattarella, in programma fino alle 23, e con l’esposizione di Vespe nel foyer del Teatro Garibaldi fino alle 13.

Dalle 18, sempre al Teatro Garibaldi, sarà attivo il servizio filatelico di Poste Italiane, con cartolina, annullo speciale, francobollo e timbro dedicati a Santa Venera.

Il momento religioso centrale è previsto alle 19.30 nella chiesa di Santa Venera, con la celebrazione della Santa Messa. Durante l’offertorio il sindaco offrirà il cero votivo alla Patrona a nome della città. La funzione sarà trasmessa in diretta televisiva, a partire dalle 19.10, su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre.

Alle 20.30 prenderà il via la processione religiosa con il simulacro della Santa. A seguire, alle 21, in piazza Umberto I, si terrà il “Concerto di Santa Venera” a cura della banda musicale Città di Avola, diretta dal maestro Sebastiano Bell’Arte.

La serata proseguirà alle 22.30 con uno spettacolo di effetti laser e luci, mentre alle 23, in occasione del rientro del simulacro, sul sagrato della chiesa di Santa Venera sarà proiettato un videomapping.

“Abbiamo costruito un programma che unisce spiritualità, cultura, musica e spettacolo - sottolinea Cannata - valorizzando il significato religioso della festa e offrendo al tempo stesso momenti di condivisione per cittadini e visitatori”.

Le celebrazioni continueranno domani, lunedì, alle 21.30 in piazza Umberto I, con il concerto di Carl Brave e il party dance “We Love 2000 Dance Show”.

“Invito tutti a partecipare e a vivere questi appuntamenti con rispetto e gioia - conclude -. Viva Santa Venera e auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano il suo nome”