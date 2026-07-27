Mano dura sulle strade di Siracusa: maxi controlli

I servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato sono stati rafforzati a Siracusa e in provincia per tutto il periodo estivo al fine di garantire la massima sicurezza a cittadini e turisti.

In particolare, questo fine settimana i controlli si sono concentrati a Noto dove, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Noto e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno identificato, nella giornata di venerdì, 94 persone e controllato 43 veicoli.

È stata ritirata una patente di guida e un’autovettura è stata posta sotto sequestro, 3 sono state le sanzioni amministrative elevate per guida senza patente e per mancata copertura assicurativa.

Nella giornata di sabato, agenti della Polizia Stradale hanno effettuato un servizio di controllo del territorio lungo la statale SS114 identificando 68 persone, alcune delle quali sono state sottoposte a verifiche per rilevare l’eventuale abuso di alcool o droghe. Nell’ambito dei controlli sono state contestate due sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme del codice della strada e sono state ritirate una patente di guida e una carta di circolazione.

I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione mirati a limitare ogni forma di illegalità proseguiranno nelle prossime settimane in città e nei centri della provincia.