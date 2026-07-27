Ruba un'auto ad Aci Castello ma i Carabinieri lo bloccano subito

L'incessante attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania continua a produrre risultati concreti nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 20enne residente a Mascalucia, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

L'intervento trae origine dalla denuncia presentata da un cittadino che, nel primo pomeriggio, aveva parcheggiato la propria utilitaria nei pressi di un esercizio commerciale di Aci Castello. Al suo ritorno, pochi minuti dopo, il veicolo era sparito.

I militari della Stazione hanno immediatamente avviato le ricerche, raccogliendo i primi elementi investigativi e acquisendo le immagini dell'impianto di videosorveglianza del locale davanti al quale era avvenuto il furto. Le riprese hanno documentato le fasi dell'azione delittuosa, consentendo agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare alcuni elementi utili per orientare le ricerche, sebbene la qualità delle immagini non permettesse l'identificazione del volto dell'autore.

Parallelamente, le pattuglie hanno intensificato la perlustrazione del territorio, concentrando l'attenzione sulle aree in cui il mezzo avrebbe potuto essere nascosto o abbandonato. La strategia si è rivelata vincente: nel corso del servizio, in via Giacinta Pezzana, i Carabinieri hanno notato la predetta auto parcheggiata con una persona seduta all'interno.

Il controllo ha permesso di accertare che si trattava proprio dell'autovettura denunciata come rubata poche ore prima. Alla guida vi era il 20enne, che inizialmente avrebbe fornito una versione dei fatti risultata poi incompatibile con gli accertamenti svolti dai militari.

Il giovane è stato quindi denunciato all'Autorità Giudiziaria per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre l'autovettura, recuperata integra, è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.