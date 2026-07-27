Emergenza idrica a ridosso di ferragosto: a Siracusa è scontro sui tempi del Consiglio

"Rinviare la discussione tra il 10 e il 16 agosto, a oltre un mese dalla richiesta avanzata dai consiglieri comunali per una seduta dedicata all'emergenza idrica e dopo settimane di pesantissimi disagi vissuti dalla cittadinanza, rappresenta una decisione istituzionalmente grave e incomprensibile".

È quanto affermano, in una nota congiunta, i gruppi consiliari di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Insieme e Forzisti Siracusa, che criticano la decisione del presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, di calendarizzare la seduta solo nella seconda metà di agosto.

"Il Consiglio comunale – dichiarano i consiglieri di opposizione – avrebbe dovuto affrontare l'emergenza nel momento in cui la città stava vivendo la fase più critica, non oltre un mese dopo la richiesta formale dei consiglieri, quando, ci auguriamo, la situazione sarà ormai superata. Di fronte a migliaia di famiglie rimaste senz'acqua, l'Assemblea non può essere relegata a un ruolo marginale. Le prerogative dei consiglieri comunali e dell'intero Consiglio meritano rispetto, perché coincidono con il diritto dei cittadini ad assistere a un confronto pubblico, trasparente e tempestivo sui problemi più urgenti della città".

I gruppi ricordano che la richiesta di convocazione della seduta straordinaria, sottoscritta da quattordici consiglieri comunali, era stata depositata il 12 luglio.

"Non esiste alcuna norma del Regolamento – evidenziano i consiglieri – che impedisse di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per il 28 luglio con la discussione sull'emergenza idrica. Quella rappresentava, infatti, la prima occasione utile per consentire al Consiglio comunale di esercitare pienamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo, garantendo un dibattito tempestivo su una delle emergenze più gravi che la città abbia affrontato negli ultimi mesi".