Lite fatale in strada a Siracusa: arriva la condanna a 10 anni

Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo che, nel giugno del 2022, si era reso responsabile del reato di omicidio preterintenzionale di un automobilista.

L’attività investigativa si è concentrata sulle testimonianze dei numerosi soggetti presenti che hanno assistito sgomenti all’accaduto e sulle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, dall’analisi delle quali si è accertato che i due uomini, che all’epoca dei fatti avevano 77 anni (l’aggressore) e 82 anni (la vittima), avevano avuto una lite in strada in viale Teracati, probabilmente per futili motivi legati alla circolazione stradale.

Ne era scaturito un acceso diverbio, degenerato in aggressione, a seguito della quale la vittima, presa a calci e spinta con forza con entrambe le mani dall’aggressore, batteva la testa a terra riportando la frattura del cranio ed un edema celebrale che ne hanno determinato il successivo decesso, dopo una settimana di ricovero ospedaliero.

Nella circostanza, l’aggressore aveva provato ad allontanarsi a bordo del suo scooter ma era stato bloccato dai presenti e successivamente arrestato dagli agenti della Polizia di Stato immediatamente intervenuti.

L’uomo, condannato a 10 anni, è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.