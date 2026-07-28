Caro carburanti, Giorgetti: “Sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto”

Sulle accise il decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri “fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, per un controvalore tra accise e iva pari a 17 centesimi fino al 6 agosto”. Lo dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. “È già previsto un Cdm il 4 di agosto per valutare l’evoluzione della situazione internazionale e i prezzi e vedere cosa fare dopo il 6 agosto”, precisa il titolare di via XX Settembre. “È stato aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo per gli autotrasportatori ed è previsto il credito d’imposta per l’agricoltura mentre sul tema dell’incapienza pensiamo di intervenire in corso di conversione”, aggiunge Giorgetti facendo sapere che “complessivamente il costo dell’operazione si aggira intorno ai 125 milioni di euro per quanto riguarda lo sconto delle accise”.

“Le accise mobili sono un unicum in Europa, nessun altro paese europeo si è preso una misura di questo tipo. Il governo ha utilizzato le accise mobili e in più ha messo risorse nel bilancio, altrimenti non avremmo potuto fare questo intervento”, ha affermato Giorgetti.

“Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X. “Seguiamo giorno per giorno l’evolversi della situazione, anche sul fronte del conflitto, e torneremo a riunirci prima della scadenza per decidere i passi successivi. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini e chi manda avanti la Nazione”, aggiunge Meloni.