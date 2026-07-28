Mattarella a Pantelleria per i 10 anni del Parco Nazionale

A Pantelleria è tutto pronto per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso domani mattina in occasione del decimo anniversario dell’istituzione del Parco Nazionale dell’isola. Il capo dello Stato, infatti, ha accolto l’invito del presidente dell’Ente Parco, Italo Cucci, a partecipare alle celebrazioni per l’istituzione del primo Parco Nazionale della Sicilia, firmata con decreto proprio dal capo dello Stato nel 2016.

Il Parco, il primo istituito in Sicilia, occupa circa l’80% dell’isola, tutelandone il patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico. La vegetazione, tra le più ricche delle isole siciliane, comprende macchia mediterranea, pinete e boschi di leccio, con 640 specie vegetali censite, tra cui 13 endemiche. L’agricoltura è caratterizzata dalla coltivazione di vite, capperi e ulivi. Nel 2014 l’Unesco ha riconosciuto l’importanza e l’unicità della “Pratica agricola della vite ad alberello” iscrivendola nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Per quanto riguarda l’avifauna, colpisce la varietà di uccelli presenti sull’isola: 260 specie, tra cui molte vi nidificano stabilmente e altre sono state osservate durante la stagione migratoria, in primavera e in autunno. Di recente, grazie al lavoro del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana, sull’isola di Pantelleria è tornato il tipico asino pantesco, un incrocio unico di specie europee e africane che si era estinto nell’ultimo secolo.

Domani, la giornata istituzionale si articolerà in diversi momenti, pubblici e riservati. Il primo appuntamento è previsto alle ore 11 nel’Hangar Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, dove si terrà la cerimonia celebrativa del decennale alla presenza del Capo dello Stato. Alla cerimonia è atteso anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. L’evento è organizzato dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria con la collaborazione del Comune di Pantelleria, ENAC Servizi Aeroporti e l’Aeronautica Militare – Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria. L’Ente Parco ha voluto condividere questo momento con una rappresentanza della comunità pantesca: alla cerimonia prenderanno parte, oltre alle Autorità e rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, delle categorie economiche, del volontariato e delle principali realtà del territorio, nonché i presidenti dei Circoli e i Piccoli Rangers.

Al termine della manifestazione, il presidente Mattarella raggiungerà Piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, dove alle ore 12 rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. L’incontro sarà aperto al pubblico e tutti i cittadini potranno partecipare liberamente. La visita del Capo dello Stato proseguirà quindi con alcuni incontri di carattere privato, prima del rientro a Roma.

Infine, in occasione del decimo “compleanno” l’Ente Parco ha realizzato quattro cartoline celebrative dedicate ad altrettanti simboli ed elementi iconici dell’isola, tra i quali il Bagno dell’Acqua, Geosito di rilevanza internazionale nelle cui acque recenti studi hanno riconosciuto l’origine della vita e l’asino pantesco, la cui razza è stata recentemente “ritrovata” e reintrodotta sull’isola. Le cartoline saranno distribuite gratuitamente durante la giornata del 28 luglio e, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, collezionisti e cittadini potranno impreziosirla con lo speciale annullo postale commemorativo.