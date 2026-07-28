Il concerto-omaggio a Franco Battiato il 28 agosto all’Arena Lucio Dalla di Milo (Ct)

Il tour di “Voglio Vederti Danzare”, la grande produzione musicale dedicata a Franco Battiato, farà tappa il 28 agosto 2026 all’Arena Lucio Dalla di Milo (CT), in occasione della rassegna “Cinema e spettacoli sotto il vulcano” con la direzione artistica di Alfio Zappalà. Un appuntamento dal significato particolarmente intenso, perché porterà la musica del Maestro proprio nel paese etneo che Battiato scelse come luogo di vita, ispirazione e creazione. Lo spettacolo, con la direzione artistica di Rossana Raguseo, è firmato Menti Associate, in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e Ramires Entertainment. Biglietti disponibili su Liveticket e tra pochi giorni anche su Ticketone

«Portare “Voglio Vederti Danzare” a Milo significa entrare in punta di piedi in un luogo che custodisce ancora la presenza e la visione di Franco Battiato. Non sarà una tappa come le altre, ma un momento di profonda emozione e responsabilità: attraverso la musica desideriamo rendere omaggio al Maestro proprio nella terra che aveva scelto come casa e restituire al pubblico la forza di un’opera che continua a parlare al nostro tempo», afferma la direttrice artistica Rossana Raguseo.

“Voglio Vederti Danzare” accompagna il pubblico in un viaggio attraverso le diverse stagioni della produzione musicale di Battiato, ripercorrendo alcuni dei brani più amati del suo repertorio: da “La cura” a “Centro di gravità permanente”, da “E ti vengo a cercare” a “Voglio vederti danzare”, fino alla forza civile e alla profonda riflessione di “Povera Patria”. Un percorso che restituisce la straordinaria capacità dell’artista di unire poesia, ricerca spirituale, sperimentazione e canzone d’autore, attraversando mondi sonori, riferimenti letterari e suggestioni mistiche. Dopo avere emozionato migliaia di spettatori nei concerti in tutta Italia, lo spettacolo arriva a Milo con arrangiamenti curati e rispettosi dell’essenza delle composizioni originali. Più che un semplice tributo, il concerto vuole essere un incontro vivo con l’eredità artistica di Franco Battiato e con un repertorio che continua a parlare al presente, coinvolgendo e affascinando generazioni diverse.

A interpretare i capolavori del Maestro saranno le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni, accompagnate da Simone Temporali alle tastiere, Ettore Ferretti e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e ai cori e Mario Luciani alla batteria. Con loro, l’ensemble Archi Etna Contemporanea. Lo spettacolo sarà inoltre arricchito da un momento di profonda spiritualità affidato alla danza dei dervisci rotanti, simbolo di quell’armonia universale tanto cara alla poetica di Battiato, interpretata da Silvia Layla e Grazia Cernuto.