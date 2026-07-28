Zona montana di Siracusa: maxi controlli della Polizia

A seguito di quanto disposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore ha pianificato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio nella zona montana che, a rotazione, sarà svolto da tutte le forze di polizia, al fine di dare concrete risposte alla richiesta di sicurezza e di presenza sul territorio delle forze dell’ordine.

Tale servizio, finalizzato a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nella serata di ieri è stato svolto da agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Noto e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

In totale, sono state identificate 110 persone e controllati 46 mezzi. 2 sono state le sanzioni amministrative, in particolare, per mancata revisione del mezzo e per guida senza patente.

I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione proseguiranno nei prossimi giorni