Senza permesso di soggiorno: espulso straniero

genti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta, hanno accompagnato alla frontiera un cittadino straniero, di origine albanese per essere espulso dal territorio nazionale.

L’uomo è stato rintracciato dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, nell’ambito dei servizi ad alto impatto effettuati ad Augusta a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 10 luglio u.s.

Il cittadino, destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa, poiché non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, a seguito dell’istruttoria dell’Ufficio Immigrazione, è stato accompagnato ieri alla frontiera.