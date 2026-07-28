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Senza permesso di soggiorno: espulso straniero
Senza permesso di soggiorno: espulso straniero

Senza permesso di soggiorno: espulso straniero

CronacaSiracusa

genti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta, hanno accompagnato alla frontiera un cittadino straniero, di origine albanese per essere espulso dal territorio nazionale.
L’uomo è stato rintracciato dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, nell’ambito dei servizi ad alto impatto effettuati ad Augusta a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 10 luglio u.s.
Il cittadino, destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa, poiché non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, a seguito dell’istruttoria dell’Ufficio Immigrazione, è stato accompagnato ieri alla frontiera.

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