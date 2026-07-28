A Marina di Modica il rock con Capitan Fede Poggipollini e i Radiofreccia

La sua chitarra accompagna da oltre trent'anni i concerti di Luciano Ligabue ed è diventata il suono di alcune delle pagine più amate del rock italiano. Giovedì 30 luglio, alle 21.45, Federico "Capitan Fede" Poggipollini sarà l'ospite speciale del concerto dei Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience all'Auditorium Mediterraneo "Nannino Ragusa" di Marina di Modica, nuovo appuntamento di "In Teatro Aperto", la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

Biglietti al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica e online su Ciaotickets.

Il concerto del 30 luglio segnerà il passaggio al ricco cartellone di agosto, con Roberto Lipari protagonista de "L'Ultimo spettacolo" (6 agosto), PFM – Premiata Forneria Marconi in concerto con il "Doppia Traccia Tour" (11 agosto) e Nek con "Nek Hits Live" (21 agosto).

Accanto ai grandi ospiti, spazio anche alle compagnie del territorio: la Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo porterà in scena "I Commedianti: uomini devoti e donne pie" (1° agosto), la Compagnia Teatrale Sipario Blu "Caos in sartoria... dal primo all'ultimo bottone" (8 agosto), la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi "Fumo negli occhi" (22 agosto) e la Compagnia Ciuri ri Maj "Annata ricca massaru cuntentu" (28 agosto).