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Defr, Dipasquale (Pd): il centrodestra racconta una Sicilia che non esiste

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Defr, Dipasquale (Pd): il centrodestra racconta una Sicilia che non esiste

Defr, Dipasquale (Pd): il centrodestra racconta una Sicilia che non esiste

PoliticaPalermo

“L’assessore Dagnino ci ha fatto sognare. Ci ha descritto una Sicilia del futuro, una Sicilia in cui i giovani non saranno più costretti a partire e in cui il divario tra Nord e Sud sarà finalmente superato. Ma la realtà è un'altra. Il centrodestra governa questa Regione da dieci anni e, a ridosso delle elezioni, continua a raccontare una Sicilia che non esiste”. Lo ha dichiarato il deputato del Partito Democratico all'Ars, Nello Dipasquale, intervenendo durante la discussione sul Documento di economia e finanza regionale (Defr).
“La Sicilia – ha aggiunto Dipasquale – è stata superata, in termini di crescita, persino da Malta, che rispetto a noi è poco più di uno scoglio. Non possiamo paragonarci alle Baleari, a Palma di Maiorca o Ibiza, nell'Unione Europea siamo la Cenerentola del Mediterraneo”.
“Con la chiusura di questa legislatura – ha concluso il parlamentare dem – si chiudono altri cinque anni di governo e sarete chiamati a rispondere agli elettori di tutto ciò che non è stato realizzato, nonostante le ingenti risorse di cui avete potuto disporre, risorse che i governi precedenti non hanno mai avuto”.

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