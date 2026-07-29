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Auto fuori strada nel Siracusano, perde la vita ragazzo di 23 anni

Auto fuori strada nel Siracusano, perde la vita ragazzo di 23 anni

CronacaSiracusa

Un siracusano di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, poco prima delle 2, sulla strada statale 114, in corrispondenza dello svincolo di Priolo. La vittima era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato uscendo di strada, schiantandosi contro il guard rail. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. Gli agenti della Polizia stradale di Noto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale non sembrano coinvolti altri veicoli.

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