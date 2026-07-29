Santa Croce Camerina, fiamme in azienda di imballaggi: indagini in corso

Violento incendio poco dopo la mezzanotte all’interno della Repack S.r.l., azienda di Santa Croce Camerina specializzata nella produzione di imballaggi in cartone per il settore ortofrutticolo.

Il rogo si è sviluppato in contrada Imperatore. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Ragusa e dal distaccamento volontario di Santa Croce Camerina. Grazie al loro rapido intervento, le fiamme sono state circoscritte ed è stato evitato il propagarsi del fuoco al capannone principale destinato alle lavorazioni, sebbene le fiamme abbiano comunque lambito alcune serre limitrofe. Indagano i Carabinieri.

(Foto Franco Assenza)