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“Odissea” nel programma di “Cogitare” a Sampieri: lunedì 3 agosto lectio magistralis di Massimo Cultraro

“Odissea” nel programma di “Cogitare” a Sampieri: lunedì 3 agosto lectio magistralis di Massimo Cultraro

CulturaRagusa

L’Odissea è uno dei grandi poemi epici della letteratura greca antica, attribuito al poeta Omero, ed entra di forza nella programmazione della terza edizione di “Cogitare”.
Il motivo è la grande attualità di un’opera, la prima scritta tra VIII e VII sec. a.C., dove Omero raccoglie il racconto degli aedi trasmesso oralmente, che in queste settimane è rappresentato dal capolavoro di Christopher Nolan, in tutte le sale cinematografiche del pianeta, riaprendo un dibattito intergenerazionale di grande efficacia conoscitiva su un poema senza tempo.
“Cogitare” darà il suo apporto, venendo incontro alla disponibilità e alle esigenze del Prof. Paolo Matthiae sostituendo il suo appuntamento di lunedì 3 agosto alle 19.00 al Pata Pata con una lectio magistralis del prof. Massimo Cultraro, archeologo di fama europea ed esperto della civiltà micenea e del mondo greco antico.
Il titolo del suo contributo è : “Odissea tra reale e immaginario”. Sarà presentato dall’archeologo Giovanni Di Stefano.

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