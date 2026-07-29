Modica, rottamazione quinquies e definizione agevolata: il Consiglio comunale approva

Il Consiglio comunale di Modica ha approvato martedì sera due misure che consentiranno ai cittadini di regolarizzare i debiti tributari con il Comune a condizioni agevolate: l'adesione alla Rottamazione Quinquies e il Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali.

"L'adesione alla Rottamazione Quinquies, con 16 voti favorevoli e l'unanimità dei presenti, - afferma una nota - rappresenta un risultato importante per la città, frutto di una precisa attività politica avviata mesi fa e portata avanti con determinazione dai gruppi consiliari DC, Radici Iblee e Siamo Modica, che hanno creduto fin dall'inizio nella necessità di introdurre anche a Modica uno strumento concreto a sostegno dei cittadini e delle imprese.

L'approvazione di martedì rappresenta quindi il risultato di un lavoro costante, serio e condiviso. Un impegno che ha trovato il sostegno determinante dei consiglieri di DC, Radici Iblee e Siamo Modica, che, con i loro 8 voti favorevoli, hanno contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di questo importante traguardo.

Particolarmente significativo è il fatto che il Consiglio comunale abbia scelto di approvare il provvedimento nonostante il parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, dimostrando un forte senso di responsabilità istituzionale nei confronti della città e dei cittadini.

Con lo stesso senso di responsabilità è stato approvato anche il Regolamento per la Definizione Agevolata, uno strumento già adottato dalla maggior parte dei Comuni italiani, che consentirà finalmente anche ai cittadini di Modica di aderire alla misura per i debiti tributari comunali relativi agli anni dal 2014 al 2025.

Il Regolamento per la Definizione Agevolata riguarda i debiti tributari e patrimoniali gestiti dal Comune tramite il concessionario CRESET: IMU, TARI, TASI, Canone Unico Patrimoniale, COSAP, canone per gli impianti pubblicitari, canoni idrici, imposta di soggiorno e sanzioni del Codice della strada. Anche in questo caso il beneficio consiste nella cancellazione totale di sanzioni e interessi, con il pagamento della sola quota capitale e delle spese di notifica. I contribuenti potranno scegliere liberamente quali tributi inserire nella definizione agevolata e il numero di rate, fino a 72 mesi, con cui effettuare il pagamento, rendendo così la misura più sostenibile e accessibile per famiglie e imprese.

«La soddisfazione è grande perché viene riconosciuta la bontà di una proposta nella quale abbiamo creduto fin dal primo giorno. L'auspicio è che l'Amministrazione proceda ora con la massima rapidità agli adempimenti necessari affinché la Rottamazione Quinquies diventi operativa nel più breve tempo possibile, offrendo ai cittadini di Modica una concreta opportunità per regolarizzare la propria posizione tributaria e contribuendo, al contempo, al recupero delle entrate comunali e al risanamento delle finanze dell'Ente. Un risultato che DC, Radici Iblee e Siamo Modica hanno fortemente voluto e perseguito, con spirito di squadra e nell'esclusivo interesse della città".