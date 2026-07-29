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Catania, blitz della Polizia a Cibali: multe per 10mila euro e sequestri

Catania, blitz della Polizia a Cibali: multe per 10mila euro e sequestri

CronacaCatania

Nell’ambito dei controlli straordinari che vengono svolti in città, la Polizia di Stato ha coordinato un servizio nel quartiere Cibali, finalizzato in particolare a verificare il rispetto delle autorizzazioni comunali da parte di venditori ambulanti ed esercizi commerciali e l’osservanza delle norme in materia di circolazione stradale.
L’attività è stata coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed è stata posta in essere con il supporto della Squadra Cinofili della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della Polizia Locale di Catania- Reparto Annona e Viabilità.
Nel complesso sono state identificate 123 persone, delle quali 25 già note alle Forze dell’Ordine, e controllati 62 veicoli. All’esito dei controlli stradali sono state contestate 10 violazioni al Codice della Strada: 4 per il mancato uso del casco protettivo, 4 per la mancanza di assicurazione per la responsabilità civile e 2 per la mancata revisione periodica del veicolo.
Inoltre, sono stati controllati alcuni venditori ambulanti in viale Mario Rapisardi e via Medaglie d’Oro. In particolare, due ambulanti sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancanza dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari e per mancanza della relativa licenza. Sono stati sequestrati 30 kg di uva e 50 kg di altri prodotti ortofrutticoli.
Oggetto del controllo congiunto sono stati anche quattro camion dei panini, ubicati nella zona di Piazza Eroi d’Ungheria, due dei quali sono stati sanzionati per mancata revisione e assicurazione del veicolo.
Contestualmente ai controlli stradali e di natura amministrativa, i poliziotti della Squadra Cinofili della Questura hanno effettuato controlli antidroga. All’interno di un’autovettura in disuso hanno rinvenuto 260 grammi di marijuana, sequestrati a carico di ignoti; sono in corso accertamenti per risalire all’effettivo utilizzatore dell’auto. Inoltre, sono stati denunciati un colombiano di 47 anni e una catanese di 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, in quanto a seguito di un controllo in abitazione sono stati trovati in possesso di circa 20 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, e di un bilancino di precisione.

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