"La prevenzione è il primo presidio di salute. Servizi sempre più vicini ai cittadini"

La prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento di tutela della salute. Investire nella medicina territoriale significa garantire ai cittadini servizi accessibili, ridurre i rischi e migliorare la qualità della vita, soprattutto delle persone più fragili».

Lo dichiara Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all'Assemblea Regionale Siciliana, che questa mattina ha preso parte, insieme agli esponenti locali della Lega Giacomo Amato e Jenny Cantavenera, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carini, all'Open Day "Emergenza Caldo – Prevenzione e Salute per la Cittadinanza", organizzato presso la Casa di Comunità Hub di Carini dal Distretto sanitario n. 34 dell'ASP di Palermo, alla presenza del Direttore sanitario dell'ASP di Palermo, dott. Antonino (Nino) Levita.

L'iniziativa ha consentito ai cittadini di usufruire gratuitamente della misurazione della pressione arteriosa, di ricevere materiale informativo e consigli utili per affrontare le elevate temperature attraverso una corretta alimentazione, un'adeguata idratazione e comportamenti idonei a prevenire i rischi legati al caldo estremo.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Direttore sanitario dell'ASP di Palermo, dott. Antonino Levita, a tutto il personale sanitario e agli operatori che hanno reso possibile questa importante giornata di prevenzione. La vicinanza delle istituzioni sanitarie ai cittadini rappresenta un valore aggiunto e un modello che va sostenuto e rafforzato».

«Le Case di Comunità devono diventare sempre più il punto di riferimento della sanità territoriale. La prevenzione è la prima cura: significa ridurre le malattie, migliorare la qualità della vita e rendere più efficiente il sistema sanitario. Continueremo a sostenere ogni iniziativa capace di avvicinare la sanità ai cittadini e di promuovere la cultura della prevenzione», conclude Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all'Assemblea Regionale Siciliana.