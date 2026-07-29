Belpasso, operazione "Estate Sicura": scattano i controlli dei Carabinieri

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Paternò nell'ambito del piano "Estate Sicura", finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai numerosi frequentatori dei centri urbani durante il periodo estivo.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno intensificato i controlli nel centro cittadino, concentrando l'attività sulla sicurezza della circolazione stradale e sul contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, con un dispositivo che ha interessato le principali arterie e le aree maggiormente frequentate.

Il bilancio dell'operazione evidenzia l'efficacia dei controlli: 62 persone identificate, 36 veicoli sottoposti a verifica e sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 16.000 euro.

Particolare attenzione è stata rivolta alle violazioni del Codice della Strada che maggiormente mettono a rischio la sicurezza degli utenti. Nel corso dei controlli, infatti, i militari hanno sorpreso diversi conducenti alla guida di veicoli privi della prescritta copertura assicurativa, mentre altri sono stati fermati nonostante non avessero mai conseguito la patente di guida. Numerose anche le contestazioni nei confronti di motociclisti e conducenti di ciclomotori, molti dei quali giovanissimi, sorpresi a circolare senza indossare il casco protettivo, comportamento che rappresenta una delle principali cause di gravi conseguenze in caso di incidente.

Parallelamente, i Carabinieri hanno effettuato una serie di controlli mirati per il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso delle verifiche, tre giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga detenuta per uso personale e, per tale motivo, sono stati segnalati alla Prefettura di Catania quali assuntori, con il contestuale sequestro amministrativo della sostanza.

L'attività rientra nella più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio attuata dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva, con l'obiettivo di garantire una presenza costante e visibile sul territorio, prevenire comportamenti pericolosi alla guida e contrastare ogni forma di illegalità, contribuendo così a rendere più sicure le strade e i luoghi di aggregazione della comunità.