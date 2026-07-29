Rissa nel Napoletano, 18enne prende a calci un anziano di 70 anni: arrestato per tentato omicidio

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. E’ accaduto al culmine di una rissa scoppiata in strada a Grumo Nevano, piccolo comune in provincia di Napoli. Le fasi della rissa sono state riprese in un video che ha trovato rapida diffusione sul web, nel quale si vedono un uomo e un giovane discutere animatamente, probabilmente per il vetro di un circolo che sarebbe stato spaccato da alcuni ragazzi. Alcuni ragazzini discutono con un gruppo di anziani. Non è chiaro cosa abbia scatenato il parapiglia ma volano insulti e qualche spinta. Da un lato e dall’altro. Qualcuno grida. Il vetro di un circolo dove alcuni anziani trascorrono i pomeriggi è andato in frantumi. Sarebbero stati quei ragazzi, dicono. E scoppia la rissa. Uno schiaffo, poi il caos. Un 18enne colpisce con una raffica di pugni un uomo. Un 70enne prova a separarli ma perde l’equilibrio. Finisce a terra, giusto in tempo per prendersi un calcio dritto in faccia. Perde i sensi, batte la testa. Perde sangue e rimane immobile a terra. Una madre passa a pochi metri con la mano della figlia stretta. Quella scena non le viene risparmiata. Qualcuno chiama il 112. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano ricostruiscono tutta la scena, trovano le telecamere e poi il giovane che ha sferrato quel calcio. Il 18enne è stato arrestato per tentato omicidio ed è finito in carcere. La vittima è in ospedale a Frattamaggiore, in prognosi riservata.