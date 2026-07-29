Modica, asili nido: il Comune ha ora un albo e il bonus può essere erogato

“E’ necessario fare chiarezza sul ritardo nell’erogazione dei bonus per gli asili nido". Lo affermano la sindaca di Modica, Maria Monisteri, e l'assessora alle Politiche sociali, Concetta Spadaro (nella foto). Ed è bene precisare subito che quest’amministrazione, come da sua consolidata abitudine, agisce nel pieno rispetto delle leggi e non ha alcuna responsabilità alla luce delle normative a cui si attiene l’INPS -unico istituto incaricato all’erogazione dei bonus. L’INPS, infatti, eroga i bonus solo agli asili nido iscritti in un apposito Albo Comunale. Noi abbiamo trasmesso all’INPS, come richiesto, l’albo comunale dei 7 ASILI NIDO privati di Modica che ottemperando ai criteri di leggi vigenti, oggi risultano in perfetta regola. Le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti in questi sette asili, riceveranno i bonus maturati dallo scorso gennaio ad oggi.

A seguito dell'interruzione dell'erogazione del bonus da parte dell’INPS, le famiglie e i gestori degli asili nido privati, hanno sollecitato il nostro intervento e noi ci siamo immediatamente attivati per ricondurre la vicenda nell'alveo della normativa vigente. L’occasione ci è stata utile per redigere l’Albo Comunale degli Asili Nido -al di là del fatto che una normativa regionale lo imponesse già dal 1986 e un decreto della Regione del 2013 ne avesse dettagliato le caratteristiche per farne parte- osservando alcuni passaggi fondamentali prima della sua stesura. Abbiamo prima nominato una commissione composta da un rappresentante dell'ASP -per valutare gli aspetti igienico-sanitari della struttura- da un tecnico del nostro Ente -per la valutazione degli aspetti strutturali dell'asilo- e da una nostra assistente sociale e una pedagogista -per valutare i titoli di studio e gli aspetti didattico-pedagogici-.

Poco più di un mese fa, nel corso di una specifica riunione cui abbiamo invitato tutti i rappresentanti degli asili nido presenti in città (12 hanno partecipato), abbiamo illustrato la situazione, dettagliando anche la documentazione da presentare per l'iscrizione all'Albo. Per facilitare il loro compito, abbiamo fornito un modulo elaborato dai nostri uffici, da compilare come autodichiarazione, in modo da velocizzare i tempi. Dei 12 presenti, 10 lo hanno presentato e 7 sono risultati in regola per l'iscrizione all'Albo Comunale degli Asili Nido. Un altro sarà iscritto entro la prima decade di agosto e siamo in attesa di perfezionamento della documentazione da parte di altri due.

LE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ISCRITTI IN UNO DEGLI ASILI NIDO FACENTI PARTE DELL’ALBO COMUNALE, AVRANNO DIRITTO A RICEVERE IL BONUS CHE AVRA’ EFFETTO RETROATTIVO DALLO SCORSO GENNAIO

Gli altri, dovranno rivolgersi ai gestori degli asili nido non ancora in regola che hanno comunque già a disposizione la modulistica per sistemare la loro situazione per poi potere ricevere il bonus. Cogliamo l’occasione infine per ringraziare il dirigente dottor Rosario Caccamo ed il suo staff per la correttezza, la tempestività e la trasparenza nel risolvere il problema per quanto di competenza del nostro Ente”