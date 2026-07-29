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È morto il musicista da Oscar Glen Hansard: il 56enne coinvolto in un incidente in moto

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No Tav, il Gip convalida due arresti dopo gli scontri di sabato in Val di Susa

No Tav, il Gip convalida due arresti dopo gli scontri di sabato in Val di Susa

Fatti&Notizie

Il Gip del Tribunale di Torino ha convalidato l’arresto dei due cittadini stranieri coinvolti negli scontri che si sono verificati in Valle di Susa sabato scorso, durante il corteo No Tav. La richiesta di convalida era arrivata dal procuratore della Repubblica di Torino, Giovanni Bombardieri, dopo che le due persone erano state arrestate in flagranza differita dalla Digos per i reati di devastazione e saccheggio. Al contempo, proseguono le indagini per identificare altri responsabili della guerriglia nel cantiere di Chiomonte.

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