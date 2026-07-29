Ragusa, conto alla rovescia per il DonnaFugata Film Festival 2026

Il DonnaFugata Film Festival diventa maggiorenne, e lo fa nel segno che governa l’infanzia e la memoria. Dal 2 al 9 agosto, negli spazi esterni del Castello di Donnafugata, si svolgerà la XVIII edizione della rassegna diretta da Andrea Traina, fondata da Salvatore Schembari e promossa da Cinestudio Groucho Marx e Archinet: due giornate di anteprima, il 2 e 3 agosto, seguite dal programma ufficiale dal 4 al 9 agosto, per un’edizione che intreccia grandi classici, cinema contemporaneo, incontri con gli autori, workshop e concerti dal vivo, tutto a ingresso libero.