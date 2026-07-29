È morto il musicista da Oscar Glen Hansard: il 56enne coinvolto in un incidente in moto

È morto a 56 anni Glen Hansard. Il musicista e attore irlandese, frontman dei The Frames, è deceduto in seguito a un incidente in moto a Lucan, nella periferia di Dublino. L’allarme è scattato poco prima delle 4.30 del mattino, quando è arrivata una segnalazione per uno scontro in strada tra un velivolo e una moto. La polizia, senza citare il nome della vittima, fa sapere che l’uomo sulle due ruote è stato soccorso sul posto, ma è morto poco dopo. Ora si cercano eventuali testimoni che si trovassero sul posto al momento dell’accaduto.

La notizia è stata, poi, confermata dalla pagina Instagram ufficiale dell’artista: “È con il cuore spezzato che annunciamo la scomparsa di Glen Hansard, avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Siamo ancora sotto shock per quanto accaduto; chiediamo pertanto gentilmente che venga rispettata la privacy della famiglia, dei colleghi e degli amici di Glen in questo momento difficile”.

Il ministro della Cultura irlandese Patrick O’Donovan ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’artista vincitore del Premio Oscar per il film “Once” del 2007. “Pochi artisti hanno avuto un impatto sulla narrazione irlandese moderna paragonabile a quello di Glen Hansard. Dagli esordi come artista di strada a Dublino, passando per l’esperienza con The Commitments fino alla fondazione della rock band The Frames, Hansard ha sempre infuso passione e vulnerabilità in ogni nota. Il suo contributo alla musica irlandese lascerà un segno indelebile per generazioni, nonostante la sua vita si sia conclusa fin troppo presto. Che la sua anima riposi alla destra di Dio”, si legge in una nota.

Hansard era nato a Dublino il 21 aprile 1970. Nella sua lunga carriera aveva anche pubblicato album da solista, tra cui “Didn’t He Ramble”, che ha ricevuto una nomination ai Grammy come miglior album folk nel 2016. Come attore, da ricordare l’esperienza che lo ha visto recitare alla musicista ceca Markéta Irglová nel film Once del 2007. I due interpretavano due musicisti che si incontrano a Dublino e formano un sodalizio artistico, esibendosi con il nome di The Swell Season, cantando brani scritti insieme. I due – che hanno anche collaborato come duo musicale con lo stesso nome – hanno vinto l’Oscar per per la migliore canzone originale “Falling Slowly”. Tra i film realizzati, inoltre, The Commitments del 1991 dove recitò nel ruolo del chitarrista della band su cui è incentrata la pellicola. Sui social, il protagonista Andrew Strong, oggi, scrive: “Sono sconvolto nell’apprendere la triste notizia della scomparsa di Glen Hansard; è una perdita tragica e davvero insensata. Le mie condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che amavano la sua musica. Riposa in pace, fratello”.

Il prossimo dicembre, Glen Hansard sarebbe dovuto passare dall’Italia per una serie di 4 show organizzati da Dna Concerti: a Parma, Perugia, Roma e Pesaro.