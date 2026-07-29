L’Atletico Siracusa torna a giocare al “Nicola De Simone”

L’Atletico Siracusa torna a casa. Il “Nicola De Simone” riapre i suoi cancelli alla squadra aretusea, che disputerà le gare interne del prossimo campionato di Prima Categoria e quelle di Coppa nel principale impianto sportivo cittadino. Lo stadio della Borgata aveva scandito il ritmo promozione (specie nel girone di ritorno) della neonata compagine aretusea, capace di vincere il campionato di Terza Categoria, al suo primo anno di vita, nella stagione 2022-23 Poi l’emigrazione forzata al “Simoncini” di Belvedere e, nella scorsa stagione, allo “Scatà” di Cassibile.

“Ringraziamo il sindaco Francesco Italia e il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco – le parole del presidente Enrico Abbruzzo (nella foto) – per aver accolto la nostra richiesta. Siamo la seconda squadra della città e credo sia legittimo per noi giocare al “De Simone”. Stiamo ponendo le basi per una programmazione di lungo corso con l’obiettivo anche di avvicinare quanti più sportivi siracusani possibile alla nostra realtà. Abbiamo costruito una prima squadra di assoluto valore, che avrà un serbatoio importante in un settore giovanile che sta crescendo in maniera esponenziale. Nella prossima stagione presenteremo due squadre under 15 e una under 19 e parteciperemo anche al campionato femminile di Promozione”.