ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, a Casuzze motoscafo in avaria lancia in mare 500mila euro

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2026
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Corpo Forestale: scoperta discarica abusiva di rifiuti speciali a Noto

Corpo Forestale: scoperta discarica abusiva di rifiuti speciali a Noto

CronacaSiracusa

Il Distaccamento del Corpo Forestale di Noto, con la collaborazione del personale del Distaccamento di Buccheri, ha scoperto e interrotto un'attività illecita di gestione e occultamento di rifiuti speciali non pericolosi. L'operazione è scattata a seguito del monitoraggio dei movimenti di alcuni camion adibiti al trasporto di macerie e materiali derivanti da lavori edili. Grazie all'impiego di droni e a prolungati servizi di appostamento sul campo, il personale operante ha ricostruito il modus operandi: i residui da demolizione venivano prima trasportati in un'area in cui si svolge già un'attività di stoccaggio e vendita prodotti per l’edilizia e, successivamente, occultati all'interno di apposite buche scavate nel terreno limitrofo. Dalle verifiche è emerso che l'area utilizzata per lo smaltimento illegale è di proprietà del fratello dell'indagato, che risulterebbe del tutto ignaro di quanto stesse accadendo.
A conclusione delle indagini, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa un 53enne, residente a Noto, con l'accusa di attività illecita di gestione, occultamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Il provvedimento di sequestro è stato convalidato dalla Procura di Siracusa.

Potrebbero Interessarti