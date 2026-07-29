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Le condoglianze del sindaco Italia per la scomparsa di Franco Neri a Siracusa

Le condoglianze del sindaco Italia per la scomparsa di Franco Neri a Siracusa

CronacaSiracusa

«Forse sarà ricordato per la Cannoloterapia, ma la sua creatività e quel suo modo di essere con leggerezza sempre fuori dal coro facevano di lui un personaggio a tutto tondo, un protagonista della vita siracusana». Con queste parole, il sindaco Francesco Italia ricorda l'imprenditore Franco Neri e porge, a nome personale e della cittadinanza, le condoglianze alla famiglia e alla moglie Mariella in particolare.
«Franco aveva una caratteristica: assieme ai fratelli e al figlio Lorenzo proseguiva con orgoglio l'attività fondata dal padre oltre 60 anni fa ma tentando sempre nuove strade e mostrando fiuto imprenditoriale. All'inizio degli anni '80, con la Terrazza Mokambo al Forte Vigliena, fu tra i primi a intuire le potenzialità di Ortigia e da lì, via via, trovata dopo trovata, fino alla Cannoloterapia che ha portato oltre i confini italiani. Ci mancheranno il suo carattere irrequieto e il suo estro scanzonato».

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