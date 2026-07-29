Vittoria. Maxirissa in piazza Manin, dal sindaco Aiello appello al prefetto

Momenti di forte tensione nel centro di Vittoria, dove una violenta maxi rissa avrebbe coinvolto oltre cinquanta persone in piazza Daniele Manin, nota come piazza Senia, trasformando una delle aree più frequentate della città in un teatro di violenza e panico. Gli scontri sarebbero scoppiati improvvisamente davanti a numerosi passanti, generando il fuggi fuggi generale. Alcuni fedeli presenti nella vicina chiesa del Sacro Cuore di Gesù, temendo di essere coinvolti, si sarebbero rifugiati all’interno della chiesa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare tutti i partecipanti alla rissa. Al momento sono in corso le attività investigative per chiarire le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Durissima la presa di posizione del sindaco Francesco Aiello, che ha definito quanto accaduto «un episodio intollerabile», sollecitando un intervento immediato delle istituzioni.

Il primo cittadino ha evidenziato come le richieste avanzate negli ultimi mesi al Ministero dell’Interno per il potenziamento degli organici della Polizia Locale e delle altre forze di polizia siano rimaste, a suo dire, prive di riscontro. Aiello ha quindi rivolto un appello al Prefetto chiedendo l’adozione di misure straordinarie per ristabilire condizioni di sicurezza, non escludendo, se necessario, anche l’impiego dell’Esercito per presidiare Vittoria e la fascia costiera, oltre all’espulsione dal territorio delle persone coinvolte in episodi di violenza.