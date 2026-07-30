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Camporotondo, gira con un taglierino: denunciato 19enne

Camporotondo, gira con un taglierino: denunciato 19enne

CronacaCatania

I Carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo hanno denunciato un 19enne, ritenuto responsabile di “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.
L’attività, inserita nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in orario pomeridiano, mira al contrasto dell’illegalità diffusa ed al rispetto delle norme del Codice della Strada.
I militari di un equipaggio impegnati in un posto di controllo del territorio, dislocato in sicurezza in via IV Novembre, hanno selezionato, tra gli altri, un giovane centauro che, sin dai primi momenti relativi all’identificazione ha palesato un atteggiamento di insofferenza al controllo.
Il 19enne, residente a Belpasso, è stato infatti trovato, al termine della perquisizione personale e veicolare effettuata dagli operanti, con un taglierino il cui porto è vietato.
L’oggetto, della lunghezza complessiva di 19 cm di cui 6,5 di lama è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri i quali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria.

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