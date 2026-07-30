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Etna, attività stromboliana con emissione di cenere. Aeroporto operativo

Etna, attività stromboliana con emissione di cenere. Aeroporto operativo

CronacaCatania

L'Etna registra una significativa attività stromboliana al cratere Voragine, con emissione di cenere che si disperde prevalentemente in direzione Nord-Ovest. Il fenomeno è stato rilevato dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo di Catania.
L'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta su valori elevati dalle ore 3:30 della scorsa notte. Le sorgenti del tremore sono localizzate nell'area dei crateri Voragine e Bocca Nuova, a circa tremila metri sul livello del mare. Nonostante l'attuale fase eruttiva, non si registrano impatti sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. La situazione è monitorata per garantire la sicurezza aerea, senza necessità di restrizioni o modifiche ai voli.

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