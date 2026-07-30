Etna, attività stromboliana con emissione di cenere. Aeroporto operativo

L'Etna registra una significativa attività stromboliana al cratere Voragine, con emissione di cenere che si disperde prevalentemente in direzione Nord-Ovest. Il fenomeno è stato rilevato dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo di Catania.

L'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta su valori elevati dalle ore 3:30 della scorsa notte. Le sorgenti del tremore sono localizzate nell'area dei crateri Voragine e Bocca Nuova, a circa tremila metri sul livello del mare. Nonostante l'attuale fase eruttiva, non si registrano impatti sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. La situazione è monitorata per garantire la sicurezza aerea, senza necessità di restrizioni o modifiche ai voli.