Acate, la Corte dei conti approva il Piano di riequilibrio finanziario del Comune
La Corte dei conti ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario del comune di Acate. Ne ha dato notizia, con grande soddisfazione, il sindaco Gianfranco Fidone, che spiega: “Abbiamo centrato un obiettivo importantissimo per la comunità, frutto del grande lavoro di squadra che in questi anni ha visto impegnati Amministrazione comunale, Responsabile dei Servizi Finanziari e Organo di revisione. Avevamo ereditato i macigni del passato e i debiti e abbiamo avviato come un buon padre di famiglia una gestione virtuosa.
Il procedimento davanti alla Corte - afferma Fidone - ha fatto emergere le gravi criticità del passato. Oggi, però, l'approvazione del Piano conferma la validità del percorso di risanamento avviato".
“Adesso – conclude Fidone - seguiremo un piano preciso e determinato con una rotta chiara: mettere definitivamente in sicurezza i conti dell’Ente e costruire un futuro fondato su responsabilità, trasparenza e buona amministrazione. A chi “gufava” parlando di dissesto senza sapere nemmeno di cosa stessero blaterando e ai profeti di sventura diamo questa meravigliosa notizia che certifica il percorso virtuoso che finalmente abbiamo avviato”.