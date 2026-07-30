Franco Neri, sabato l'ultimo saluto al Santuario della Madonna delle Lacrime

Siracusa continua a stringersi attorno alla famiglia di Franco Neri, figura simbolo dell'imprenditoria e della tradizione dolciaria cittadina, scomparso lasciando un profondo vuoto nella comunità. Da ore, cittadini, amici, colleghi, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo stanno raggiungendo la camera ardente allestita in via Agrigento 10 per tributargli un ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati sabato alle ore 10 nel Santuario della Madonna delle Lacrime, dove è attesa una grande partecipazione di quanti hanno conosciuto e apprezzato un uomo che ha saputo coniugare talento imprenditoriale, creatività e amore per Siracusa.

Il continuo afflusso di persone racconta meglio di qualsiasi testimonianza il segno lasciato da Franco Neri. Il suo storico laboratorio di pasticceria non era soltanto un luogo dedicato ai sapori della tradizione, ma un autentico punto d'incontro, dove negli anni si sono ritrovati artisti, giornalisti, imprenditori, professionisti e giovani. Uno spazio in cui idee, progetti ed eventi prendevano forma grazie alla sua inesauribile capacità di immaginare il futuro.

Maestro pasticcere, comunicatore e promotore del territorio, Neri ha fatto della creatività la cifra della propria attività. La sua intuizione più celebre rimane la Cannoloterapia, iniziativa diventata un marchio conosciuto ben oltre i confini della Sicilia, capace di trasformare uno dei dolci simbolo dell'Isola in un'esperienza di promozione culturale e turistica. Dietro ogni sua iniziativa c'era la volontà di raccontare Siracusa con originalità, ironia e orgoglio.

La sua personalità era immediatamente riconoscibile: gli immancabili occhiali dalle montature colorate, le cravatte fantasiose, il sorriso sempre presente e quella capacità di coinvolgere chiunque con entusiasmo e leggerezza. Un modo di essere che lo ha reso una figura unica nel panorama cittadino.

Nel corso della sua carriera ha saputo intuire con largo anticipo le potenzialità di una Siracusa destinata a diventare una delle principali mete turistiche della Sicilia. Emblematica fu l'esperienza della Terrazza Mokambo al Forte Vigliena, quando Ortigia non aveva ancora conosciuto il grande sviluppo turistico degli anni successivi. Da allora sono state centinaia le iniziative culturali, gastronomiche e promozionali che hanno portato la sua firma, contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. La CNA Siracusa, di cui era presidente del comparto Agroalimentare e dirigente regionale, lo ha ricordato come un esempio di passione, competenza e visione, capace di unire artigianato, cultura e sviluppo locale. Anche il sindaco Francesco Italia ne ha evidenziato la straordinaria capacità di innovare, definendolo un imprenditore fuori dagli schemi, sempre pronto a trasformare un'intuizione in un'opportunità per la città.

Con Franco Neri Siracusa perde uno dei suoi interpreti più autentici, un uomo che ha saputo trasformare la tradizione in innovazione e fare della propria attività un laboratorio permanente di idee. Rimane il suo esempio, fatto di coraggio, creatività e amore per il territorio: un patrimonio umano e culturale destinato a continuare a ispirare le nuove generazioni.