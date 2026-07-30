Modica, D'Antona (SI): Tari agevolata per chi valorizza il centro storico

"Il Consiglio comunale di Modica si appresta ad affrontare l’argomento relativo all’approvazione delle tariffe della Tari per il 2026. In occasione del dibattito che in questi mesi ha interessato la città in merito alla desertificazione del centro storico sono state avanzate diverse proposte per arginare il fenomeno; tra queste è stata più volte fatta e condivisa quella relativa alla introdurre di sgravi fiscali sulle tasse comunali a favore di quanti decidono di avviare una attività o di fissare la propria residenza nel centro storico". Lo afferma in una nota l'esponente di Sinistra Italiana, Vito D'Antona.

"Invitiamo, in questo senso, i Consiglieri comunali a cogliere l’occasione per approvare una riduzione della Tari, nella misura percentuale che potrà essere concordata in Consiglio, a favore di quei cittadini che avvieranno una attività economica o fisseranno la propria residenza nel centro storico per un numero di annualità da definire. Il rischio è che l’assenza a breve termine di soluzioni concrete possa vanificare l’attenzione che nei mesi scorsi ha prodotto una mobilitazione straordinaria di cittadini, operatori economici e associazioni di categoria finalizzata ad una rigenerazione del centro storico".