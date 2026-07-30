Modica, la sindaca ringrazia Drago e Antoci: le dimissioni atto di correttezza istituzionale

Le dimissioni degli assessori Antonio Drago e Tino Antoci dalla compagine amministrativa guidata dalla sindaca, Maria Monisteri, hanno suscitato, proprio nella Monisteri, l'opportunità di una nota di merito nei confronti dei due suoi ex collaboratori. D'altra parte, l'abbandono di Drago e Antoci sono state dettate non da incrinati rapporti personali, ma dalle direttive arrivate da Forza Italia, partito a cui Drago e Antoci non hanno voluto aderire e, soprattutto, obbedire. Ecco, la nota della sindaca di Modica.

“Ho ricevuto ieri la lettera di dimissioni degli assessori Tino Antoci e Antonio Drago. Il gesto e il contenuto della missiva, confermano il loro grande rispetto per Modica, per le Istituzioni che la rappresentiamo, per il nostro Ente e per la mia persona. Rispetto che Antonio e Tino hanno dimostrato in ogni minuto della loro presenza nella mia giunta.

Stante l’evoluzione dei fatti politico-amministrativi degli ultimi tempi e il mio annuncio di azzerare la giunta, entrambi hanno deciso di fare un passo indietro. Sono stati con me sin dall’inizio del mandato assolvendo a tutti gli impegni presi, portandoli a termine con abnegazione e nel rispetto del loro dovere di assessore.

Grazie per le parole spese nei miei confronti in pubblico ed in privato. Auguro loro le migliori fortune nella vita, nel lavoro e nell’impegno che vorranno spendere per la nostra Città”