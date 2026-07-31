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Modica, costituito programma di intervento per famiglie in difficoltà

Modica, costituito programma di intervento per famiglie in difficoltà

CronacaRagusa

“A Modica si è costituito il Gruppo Territoriale P.I.P.P.I. Si tratta di un programma di intervento di prevenzione di fronte all’allontanamento dei minori dalle famiglie in difficolta’. Un programma - afferma l'assessora alle Politiche sociali, Concetta Spadaro - che si snoda attraverso interventi intensivi di sostegno alla genitorialita’ ed alla responsabilita’ familiare. Contestualmente sono stati presentati i Centri Famiglia, nuovi presidi territoriali dove si offriranno servizi rivolti alle famiglie in attesa e con figli; un luogo dove trovare informazioni, orientamento e consulenza professionale per rispondere ai bisogni ed alle necessita’ della vita personale e familiare.
Sono interventi che rappresentano un vero e proprio cambio di passo, passando dal ‘riparare’ al ‘prevenire’ e il principale obiettivo e’ accompagnare le famiglie prima che la fragilita’ diventi emergenza, costruendo una comunita’ educante, che garantisca ai bambini il diritto a crescere nella propria casa. L’incontro ha riscosso una buona partecipazione ed è stata l’occasione per una proficua collaborazione tra le varie istituzioni presenti nel territorio: l’Osservatorio per la Dispersione Scolastica, i Dirigenti degli Istituti Scolastici, la Neuropsichiatria Infantile, il Servizio Dipendenze, il Centro per l’Impiego, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore ai Servizi Sociali”.

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