Scoperta piantagione di canapa indiana nella Locride, estirpati circa 1.200 arbusti

Una vasta piantagione di canapa indiana, nascosta tra la vegetazione della “Vallata dello Stilaro”, è stata scoperta e smantellata dai Carabinieri nelle campagne di Stilo, nella Locride. L’intervento, condotto al termine di una prolungata attività di rastrellamento condotta dai militari locale Stazione, in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica, ha portato all’individuazione ed all’estirpazione di circa 1.200 arbusti.

Un’area impervia, quella della “Vallata dello Stilato”, che ben si presta all’occultamento di veri e propri siti di coltivazione intensiva: la piantagione, realizzata in un’area nascosta e difficilmente raggiungibile, si sviluppava infatti su diversi filari, serviti da un articolato impianto di irrigazione. Caratteristiche che rendono bene l’idea di un fenomeno strutturato, capace di sfruttare l’isolamento rurale della Locride per alimentare un’economia illecita ed estremamente redditizia a vantaggio dei gruppi criminali locali, evidenziano gli investigatori.