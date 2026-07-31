Acate, le finanze del Comune. "Un Passo Oltre" smorza gli entusiasmi del sindaco

Sarebbero solo facili entusiasmi quelli del sindaco di Acate Gianfranco Fidone sul Piano di Riequilibrio Finanziario. L’associazione “Un passo oltre”, dopo l’approvazione da parte della Corte dei Conti, avverte: “Certamente una buona notizia, perché significa che il Comune evita conseguenze più gravi, come il dissesto finanziario immediato, e ottiene la possibilità di risanare i conti seguendo un percorso “controllato”. Tuttavia questo non significa che i problemi siano risolti. Anzi, il riequilibrio comporta spesso: controlli più stringenti sulla gestione finanziaria, e ne siamo felici, limiti alle spese e agli investimenti, possibile aumento o mantenimento di tributi e tariffe elevate, (non interessa agli amministratori attuali) obbligo di rispettare rigorosamente il piano approvato, altrimenti il rischio di dissesto può ripresentarsi”.

Lieto evento che, in sostanza, per gli oppositori, non ci sarebbe stato: “Si può dire che c'è soddisfazione per aver evitato il peggio, ma non è il momento di festeggiare come se tutto fosse risolto. Il vero successo sarà dimostrare, nei prossimi anni, di saper rispettare il piano, ridurre il disavanzo e tornare a una situazione finanziaria stabile.

Non abbiamo ancora avuto la possibilità di leggere la delibera della Corte dei Conti e le prescrizioni e raccomandazioni in essa indicata, non appena possibile daremo delucidazioni alla cittadinanza”.

Il post termina con una piccola considerazione “: Ma non è che per avere le mani libere ed evitare di fare sacrifici avete inguaiato la città per i prossimi 20 anni, e cu veni si viri i peni? Un comportamento poco rispettoso e onesto nei confronti dei cittadini”.