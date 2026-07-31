A Marina di Modica il 6 agosto arriva Roberto Lipari con "L'ultimo spettacolo"

Sarà Roberto Lipari il protagonista del nuovo appuntamento di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica che anche quest'anno anima l'estate della Contea. Giovedì 6 agosto, alle 21.45, il palco dell'Auditorium Mediterraneo "Nannino Ragusa" di Marina di Modica accoglierà “L'Ultimo spettacolo”, un monologo esilarante, personale e surreale scritto dallo stesso Lipari insieme a Ignazio Rosato. Un viaggio tra episodi di vita vissuta, dubbi, sogni, riflessioni e contraddizioni della quotidianità, nel quale il pubblico finisce per riconoscere continuamente qualcosa di sé. Uno spettacolo vivo, in continua evoluzione, che replica dopo replica si arricchisce di nuovi riferimenti all'attualità, battute e spunti, rendendo ogni rappresentazione diversa dalla precedente.

Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica e il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it.