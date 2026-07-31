Messina, la tragedia a Pistunina: recuperato il corpo di Carmelo Leone, proseguono le ricerche tra le macerie

È Carmelo Leone, imprenditore di 70 anni, la prima vittima accertata del crollo della palazzina avvenuto a Pistunina, nella periferia sud di Messina. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dai Vigili del fuoco dopo una notte di incessanti operazioni di ricerca tra le macerie.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto intrappolato tra i detriti negli appartamenti dell'ultimo piano dell'edificio e sarebbe deceduto a causa di una probabile sindrome da schiacciamento. La salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Messina.

Il ritrovamento è stato confermato anche dal sindaco di Messina, Federico Basile, che ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima.

«È arrivata la notizia del ritrovamento di una vittima. È stata una notte lunga per noi e per tutta la città. Ringrazio tutti coloro che stanno dando una mano da ieri pomeriggio», ha dichiarato il primo cittadino.

Cinque persone ancora disperse

Le operazioni di ricerca continuano senza interruzione. Nella stessa zona dell'edificio dove è stato recuperato Carmelo Leone si ritiene possano trovarsi altri quattro dispersi, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si tratta delle sorelle Sara e Rosa Leone, del marito di quest'ultima, Santino Magazzù, e del collaboratore domestico di origine cingalese Lhairu Warnakulasuriya.

Resta inoltre dispersa Alessandra Frazzica, commessa messinese del bazar cinese che si trovava al primo piano dello stabile al momento del crollo.

L'incendio sotto le macerie rallenta i soccorsi

Le attività dei soccorritori sono rese particolarmente difficili da un incendio che continua a covare sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero alimentate dalle batterie dell'impianto fotovoltaico installato sull'edificio.

Il fenomeno comporta un costante accumulo di calore e gas infiammabili. Ogni volta che le squadre di soccorso rimuovono parti delle macerie e consentono l'ingresso dell'ossigeno, si verificano improvvise fiammate che aumentano notevolmente il rischio per gli operatori impegnati negli scavi.

«Abbiamo molte difficoltà perché l'incendio non si è mai completamente spento e questo rende estremamente complicate le operazioni. Circa sessanta operatori stanno lavorando senza sosta, ma intervenire è molto difficile. Parallelamente sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del crollo, anche se al momento non è possibile fornire spiegazioni definitive», ha dichiarato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio.

Nel frattempo il Posto Medico Avanzato (PMA) e il Direttore dei Soccorsi Sanitari, la dottoressa Vittoria Saraceno, restano operativi in stato di massima allerta, pronti a intervenire nell'eventualità del recupero di altri superstiti.

Un edificio storico della famiglia Leone

L'edificio crollato era una costruzione realizzata alla fine degli anni Ottanta e apparteneva alla famiglia Leone, conosciuta in città per aver gestito per molti anni una catena di negozi di elettrodomestici. La famiglia occupava gli appartamenti dell'ultimo piano dello stabile.

Nuovi dettagli sui feriti

Emergono intanto ulteriori particolari sui tre feriti. Uno di loro, un giovane di 26 anni ancora ricoverato al Policlinico, ha raccontato ai sanitari di trovarsi nel deposito del bazar cinese, situato al piano seminterrato, per recuperare del materiale quando è avvenuto il crollo.

Il giovane ha riferito di essere riuscito a mettersi in salvo e di aver visto poco prima Alessandra Frazzica al primo piano, dove la donna si trovava ancora al momento del cedimento della struttura.

Schifani mette a disposizione i mezzi del risanamento

Per accelerare le operazioni di soccorso, il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario al risanamento di Messina, Renato Schifani, ha disposto l'invio dei mezzi meccanici impiegati nei cantieri di demolizione delle ex baraccopoli cittadine.

Sul luogo del disastro sono già arrivati un escavatore dotato di pinza selezionatrice e benna, mentre la struttura commissariale, coordinata dal subcommissario Santi Trovato, continua a monitorare l'evolversi della situazione e valuta l'eventuale impiego di ulteriori mezzi per sostenere le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche.