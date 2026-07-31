Catania, poliziotto fuori servizio scopre spacciatore: arrestato 21enne

È stato sorpreso da un poliziotto libero dal servizio mentre stava consegnando dosi di droga ai “clienti” in un parcheggio di Trappeto nord. Il pusher è stato arrestato dalla Polizia di Stato, grazie all’intervento di un ispettore della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima che stava transitando nella zona dopo aver ultimato il turno di servizio.

Il poliziotto ha notato un giovane a bordo di un’auto, che si stava fermando in un parcheggio, nei pressi di una via poco frequentata, inserita in un contesto residenziale e vicino ad un’area attrezzata per i bambini. L’ispettore si è insospettito e si è fermato per osservare lo sviluppo della situazione, fin quando, dopo pochi istanti, non ha visto arrivare a piedi un ragazzo, con un marsupio, che si è subito diretto verso le auto in sosta. Il giovane, dopo aver scambiato poche parole con il conducente del veicolo, gli ha consegnato un involucro.

Ritenendo altamente probabile che si trattasse di cessione di sostanza stupefacente, l’ispettore è intervenuto, fermando il ragazzo, colto di sorpresa mentre stava guardando il suo smartphone. Dopo averlo identificato in un giovane di 21 anni, di Misterbianco, il poliziotto ha richiesto il supporto dei colleghi della volante del Commissariato di Nesima.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno perquisito il 21enne che è stato trovato in possesso di 12 involucri, in plastica trasparente, contenenti 132 grammi di marijuana, e di 2 involucri contenenti 5 grammi di cristalli di MDMA, comunemente nota come ecstasy, nonché la somma di 125 euro in contanti, in banconote da 50, 20, 10 e 5 euro, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Tutta la droga e il denaro rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

Nel telefono del ragazzo è stata poi rinvenuta, nella chat di una nota applicazione di messaggistica, una vera e propria agenda di appuntamenti, una lista dettagliata con l’indicazione del luogo di consegna, corrispondente all’area di parcheggio, l’orario, la somma di denaro, il modello ed il colore dell’autovettura, quest’ultima indicazione necessaria per riconoscere gli acquirenti, che erano in attesa nel luogo concordato.

Alla luce dei gravi indizi a suo carico, il 21enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a condanna definitiva.