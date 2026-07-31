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Carabinieri Canicattini Bagni: denunciato un 41enne per ricettazione

Carabinieri Canicattini Bagni: denunciato un 41enne per ricettazione

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 41enne con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.
L’uomo, residente ad Avola, è stato controllato ieri sera da una pattuglia della locale Stazione impegnata in un servizio di controllo del territorio, intorno alle 20, a Canicattini Bagni, in via Vittorio Emanuele, mentre si trovava a bordo di un’autovettura risultata provento di un furto commesso a Siracusa il 27.07.2026.
L’autovettura è stata restituita al proprietario.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

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