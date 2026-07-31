Raduno e sfilata di cani a Campofelice di Fitalia

Domani (Sabato1 agosto) a Campofelice di Fitalia la prima edizione della "Manifestazione Cinofila – Sfilata Amatoriale e Raduno Cani", un appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe e a tutti gli appassionati del mondo cinofilo. Un pomeriggio all'insegna della passione per gli animali, della condivisione e del divertimento, con sfilate, momenti di aggregazione e premiazioni, per celebrare il legame speciale tra l'uomo e il suo fedele compagno e promuovere il rispetto e il benessere degli animali.

Possono partecipare soltanto cani muniti di microchip. Alle 17.00 iscrizione sul posto ed inizio della manifestazione alle 19.00; alle 20.00 best in show con premiazione. Per le iscrizioni e informazioni ci si può rivolgere a Serena Realmuto 351/7839653 o a Calogero D’Orsa 320/4847035.