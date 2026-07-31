Marina di Modica, dalle 23 alle 5 erogazione idrica sospesa: danni al commercio e disagi?

"Con un comunicato la società Iblea Acque avvisa l’utenza che da giovedì 30 luglio, a causa dell’aumento del consumo idrico coincidente con l’incremento delle presenze durante la stagione estiva, ogni notte dalle ore 23,00 alle ore 5,00, verrà sospesa a Marina di Modica l’erogazione dell’acqua". A ribadirlo è l'esponente di Sinistra Italiana, Vito D'Antona, il quale teme che possa trattarsi di un un provvedimento a tempo indeterminato da ripetere ogni stagione estiva. "Riteniamo che tale situazione si traduca in un disagio che penalizza i cittadini residenti, i turisti, gli operatori economici del settore ricettivo e della ristorazione e i bar", afferma ancora D'Antona. La sospensione dell'erogazione idrica nel periodo estivo, proprio nelle ore in cui si concentrano le iniziative per animare la frazione balneare, non sembra la soluzione ideale per favorire tutte quelle attività commerciali che "vivono" di notte. La nota di D'Antona si conclude con un auspicio per il futuro: "E' venuto il momento di provvedere alla redazione di un progetto di realizzazione dell’intera rete idrica che serve Marina di Modica con la sostituzione di quella attuale, costruita diversi decenni addietro e per un numero di utenze inferiore a quelle oggi esistenti. Una proposta che rifacciamo all’Amministrazione Comunale e ad Iblea Acque, la società che gestisce l’erogazione idrica in provincia".