Forte terremoto di magnitudo 4.7 a Napoli, 21 feriti di cui 2 in codice rosso

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri. Alle 22 si è verificata un’altra scossa, stavolta di magnitudo 3.8. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli, dove la gente è scesa in strada. In alcuni quartieri si sono registrate interruzioni della corrente elettrica.

Durante la riunione dell’Unità di Crisi, presieduta dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano, è stato aggiornato a 21 il numero dei feriti, di cui due in codice rosso”. Nell’area di accoglienza Palatrincone di Pozzuoli sono stati allestiti 185 posti letto.

È stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura. Sono già al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, secondo le procedure previste in questi casi, per il controllo dell’infrastruttura. La circolazione riprenderà non appena completati i controlli e accertata la piena sicurezza della linea, fanno sapere da Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per seguire l’evoluzione della situazione.

Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci sottolinea che “le autorità locali sono impegnate a ridurre al minimo i disagi per le famiglie colpite. Ho sentito il prefetto di Napoli e sono in costante contatto con il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ha immediatamente convocato l’Unità di crisi. Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione e garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio”.

In seguito alla scossa, si è verificato il crollo parziale di un traliccio dell’alta tensione nella zona di Agnano, a Napoli, che ha provocato disagi all’alimentazione della rete elettrica tra Napoli e Pozzuoli, sul posto sono già al lavoro i tecnici per ripristinare la rete. La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile e ne ha interdetto l’utilizzo. Alcuni smottamenti e frane di lieve entità si sono verificati sul territorio. Sono attive le aree di accoglienza di via Terracina a Napoli e il Palatrincone a Pozzuoli”.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione in stretto contatto con la Protezione Civile Comunale e Nazionale.

Il Comune di Pozzuoli ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione. “Siamo in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile e tutte le autorità competenti per seguire minuto dopo minuto l’evoluzione dello sciame sismico in corso”, scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. “Vi chiedo di mantenere la calma, di attenervi alle indicazioni delle autorità e di affidarvi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune”. “L’Amministrazione comunale è pienamente operativa e continuerà a tenervi costantemente informati. Siamo al vostro fianco e faremo tutto il necessario per garantire assistenza e sicurezza alla nostra comunità” le parole del sindaco di Pozzuoli.