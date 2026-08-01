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Edificio crollato a Messina, recuperato il corpo della seconda vittima

Edificio crollato a Messina, recuperato il corpo della seconda vittima

CronacaMessina

I Vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, Rosa Leone, sorella di Carmelo, la prima vittima già accertata ieri. La donna, secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, è stata identificata dalla figlia, Clelia. Nel rione Pistunina di Messina, teatro del crollo, prosegue l'intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione. Le indagini, affidate ai carabinieri, stanno compiendo i primi passi per accertare le cause che hanno portato al crollo parziale della palazzina, che sarebbe legato a un cedimento strutturale, rispetto al quale potrebbero avere avuto un ruolo i lavori che stavano interessato la struttura commerciale al piano terra.

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