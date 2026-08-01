Ucraina, raid russo su Kiev: 9 morti e 27 feriti

È di nove morti e 27 feriti, tra cui quattro bambini, il bilancio del secondo attacco di vasta portata lanciato dalla Russia in 48 ore su Kiev, che ha danneggiato diversi edifici residenziali della capitale ucraina.

Secondo quanto riportato dal Servizio di Emergenza Statale, i soccorritori hanno tratto in salvo un totale di 105 persone. Incendi e danni a edifici residenziali e obiettivi industriali sono stati segnalati in almeno cinque quartieri della città. Nel solo distretto di Darnytskyi, sette persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite. In alcuni condomini, i residenti sono rimasti intrappolati.

Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i detriti di un missile hanno colpito un edificio di cinque piani nel quartiere di Solomianskyi, provocando un incendio nel cortile e rendendo difficile l’evacuazione dei residenti. Il Servizio di Emergenza Statale ha successivamente riferito che l’edificio danneggiato è parzialmente crollato e ha preso fuoco. Una situazione simile è stata segnalata nel quartiere di Shevchenkivskyi, dove, secondo il sindaco, diverse persone sono rimaste intrappolate dopo il parziale crollo dell’edificio. Un edificio commerciale e diverse ambulanze sono stati dati alle fiamme nel quartiere, ma l’incendio è stato domato.