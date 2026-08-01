Pozzallo, muro contro muro tra amministrazione comunale e opposizione

"A Pozzallo assistiamo sistematicamente alla nascita di vere e proprie piscine a cielo aperto grazie a scavi di lavori mai conclusi mentre alla piscina, quella ‘vera’, di Raganzino si aspetta che qualcosa si faccia da ben quattro anni"! Lo afferma una nota di "Pozzallo in movimento" che critica l'operato dell'amministrazione guidata dal sindaco, Roberto Ammatuna. "E il devastante quadro nella piazzetta antistante lo stadio conferma un acclarato e colpevole accanimento contro lo sport del sindaco, dei suoi pochi consiglieri e della sua amministrazione, contro le infrastrutture destinate al futuro dei nostri giovani. Giovani che non possiamo dimenticare essere i veri figli del covid; ragazze e ragazzi che avrebbero bisogno di attenzione e spazi adeguati e che invece ricevono in cambio l'ennesima dimostrazione di disinteresse da parte di un sindaco completamente distaccato dalla realtà quotidiana e dalla nostra città di Pozzallo. Ecco perché la verità merita di essere raccontata senza filtri ai cittadini di Pozzallo magari partendo proprio da quelle scelte amministrative che, nella realtà dei fatti, arrivano sui banchi del consiglio perennemente incomplete, costellate di inesattezze e che così fatte, rischiano di esporre l'ente a pesanti ripercussioni".