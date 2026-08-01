Modica, cerimonia per ricordare il poeta Salvatore Puma a 40 anni dalla morte

Domenica 2 agosto ricorre il quarantesimo anniversario della morte del poeta modicano Salvatore Puma. Per ricordarlo sarà scoperta una targa posta sulla facciata dello stabile di via Catena 203, dove abitò il poeta. La cerimonia inizierà alle 18 nella chiesa della Catena di Modica con la santa messa di suffragio e la commemorazione del poeta modicano. Sono previsti gli interventi della sindaca di Modica, Maria Monisteri; del poeta e scrittore, Domenico Pisana; di Francesco Galazzo, rappresentante del quartiere Vignazza; e di Giuseppe Puma, poeta e scrittore, figlio di Salvatore Puma. L'attore Daniele Cannata leggerà alcune poesie di Salvatore Puma.